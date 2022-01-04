Son dakika | Temel Karamollaoğlu Covid-19'a yakalandı

Son dakika | Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2022 Salı, 22:21
Son dakika | Temel Karamollaoğlu Covid-19'a yakalandı
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Covid-19'a yakalandığı duyuruldu. 

Partiden yapılan açıklamada "Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’nun covid testi pozitif çıkmıştır. Genel Başkanımızın sağlığı iyi olup evinde dinlenerek karantina süresini geçirecektir" ifadeleri kullanıldı.

Daha önce liderlerden Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan Covid-19'a yakalanmıştı


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