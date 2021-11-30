Son dakika | THY, İstanbul varışlı seferleri durdurdu

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran şiddetli lodos nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) yurt içi uçuşlarında İstanbul varışlı seferlerinde bilet ve bagaj işlemleri durdurdu.

DHA
30 Kasım 2021 Salı, 13:01
Son dakika | THY, İstanbul varışlı seferleri durdurdu
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THY'den lodos engeline ilişkin açıklama geldi. THY, uçuş operasyonlarında aksaklıklar yaşandığını dile getirdi.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz" paylaşımında bulundu. 


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