Son dakika | THY, İstanbul varışlı seferleri durdurdu
İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran şiddetli lodos nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) yurt içi uçuşlarında İstanbul varışlı seferlerinde bilet ve bagaj işlemleri durdurdu.
THY'den lodos engeline ilişkin açıklama geldi. THY, uçuş operasyonlarında aksaklıklar yaşandığını dile getirdi.
Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz" paylaşımında bulundu.
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