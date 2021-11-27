THY’den seyahat kısıtlaması açıklaması
Omicron varyantı tedbiri kapsamında 5 ülkeden Türkiye'ye seyahat kısıtlaması kararıyla ilgili Türk Hava Yolları yolcuları uyardı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye’ye tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapıları yoluyla seyahat edilmesine izin verilmediğini duyurmuştu.
Türk Hava Yolları (THY) seyahat kısıtlamasıyla ilgili yolcularını uyardı.
THY’den yapılan açıklamada şöyle denildi:
- Koronavirüs küresel salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, 27 Kasım 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti resmi otoritelerince ülkeye girişlere ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- Güney Afrika, Botsvana, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den uçuşlar ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur.
- Son 14 gün içinde bu ülkelerden herhangi birinde bulunmuş olup başka bir ülkeden Türkiye'ye giriş yapmayı planlayan yolcuların Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif PCR test sonucu ibraz etmesi zorunludur.
- Bu yolcular valiliklerce belirlenen yerlerde 14 gün süreyle karantina altına alınacaktır. Karantina sürecinin 10. gününde yapılacak olan PCR test sonucunun negatif çıkması halinde karantina süreçleri sonlandırılacaktır.
ÜCRET HAKKINDA AÇIKLAMA
- 10. günde PCR testi yaptırmayanlar ise 14 gün boyunca karantinada tutulacak, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yayınlanan güncel pandemi rehberi doğrultusunda hareket edilecektir.
- Konaklama ve havalimanlarından transfere ilişkin ücretler yolcular tarafından karşılanacaktır.
- Karantinaya girecek olan yolcuların Türkiye'ye gelmeden önce konaklama ücretini ödemiş olmaları gerekmektedir.
- İlgili ücreti ödememiş olan yolcular uçuşa kabul edilmeyecektir.
Video Haberler
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
En Çok Okunan Haberler
- A Haber ayçiçek yağına gelen zammın 'sorumlusunu' buldu!
- Kuyumculardan altın önerisi
- 'Cinayette pek çok detay ortaya çıkmaya başladı'
- CHP ve Soylu arasında miting kavgası
- Soylu'nun, SBK’nin uçağındaki görüntüsü ortaya çıktı
- Eski futbolcu yurt dışına kaçarken yakalandı!
- 'Manipülasyon' iddiaları üzerine inceleme
- Omicron’u ilk tespit eden doktor, semptomları sıraladı
- Mansur Yavaş'tan ekmek zammı açıklaması
- Yeşilada'dan, Erdoğan'a ekonomik kurtuluş savaşı tepkisi