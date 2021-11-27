THY’den seyahat kısıtlaması açıklaması

27 Kasım 2021 Cumartesi, 21:42

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye’ye tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapıları yoluyla seyahat edilmesine izin verilmediğini duyurmuştu.

Türk Hava Yolları (THY) seyahat kısıtlamasıyla ilgili yolcularını uyardı.

THY’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Koronavirüs küresel salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, 27 Kasım 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti resmi otoritelerince ülkeye girişlere ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Güney Afrika, Botsvana, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den uçuşlar ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur.

Son 14 gün içinde bu ülkelerden herhangi birinde bulunmuş olup başka bir ülkeden Türkiye'ye giriş yapmayı planlayan yolcuların Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif PCR test sonucu ibraz etmesi zorunludur.

Bu yolcular valiliklerce belirlenen yerlerde 14 gün süreyle karantina altına alınacaktır. Karantina sürecinin 10. gününde yapılacak olan PCR test sonucunun negatif çıkması halinde karantina süreçleri sonlandırılacaktır.

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