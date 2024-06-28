Son Dakika... 1 Mayıs tutuklamalarında 11 tahliye: 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacaklar

Son dakika haberi... İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen ve gözaltına alınarak tutuklanan yurttaşlardan 11'i, aylık tutukluluk incelemesi kapsamında tahliye edildi.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 28.06.2024 - 17:42
Son Dakika... 1 Mayıs tutuklamalarında 11 tahliye: 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacaklar
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul Saraçhane'de düzenlenen eyleme katılan ve buradan Taksim'e çıkmak istedikleri sırada polis müdahalesiyle karşılaşan ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan yurttaşlarla ilgili yeni tahliye kararları geldi.

Tutuklanan yurttaşlardan 11'i, İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, aylık tutukluluk incemesi kapsamında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdikleri süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Haklarında iddianame hazırlanarak dava açılan yurttaşlar, 4 Eylül'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.


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