Son Dakika... 1 Mayıs'ta gençlere polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var
1 Mayıs'ta Şişli'den Taksim'e yürümek isteyen işçi ve öğrencilere polis müdahale etti. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı görüldü.
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