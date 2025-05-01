Son Dakika... 1 Mayıs'ta gençlere polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs'ta Şişli'den Taksim'e yürümek isteyen işçi ve öğrencilere polis müdahale etti. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı görüldü.

Son Dakika... 1 Mayıs'ta gençlere polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 10:51

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