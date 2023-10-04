Son dakika... 100 gündür tutuklu bulunuyordu: Merdan Yanardağ'a tahliye kararı!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 16:24

Güncelleme: 04.10.2023 - 17:24

Canlı yayındaki sözleri montaj bir video ile bağlamından koparılan ardından sosyal medyada linç kampanyasına maruz kalan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ hakkında karar açıklandı.

"Örgüt propagandası” suçunun işlendiğinin sabit olduğuna karar veren mahkeme, suçun basın yayın yoluyla işlenmiş olması gerekçesiyle yarı oranında artırım yaparak Yanardağ’ın 2 yıl 6 ay hapsine hükmetti. Mahkeme kararla birlikte Yanardağ’ın tahliyesine karar verdi.

"SADECE BABAM YARGILANMADI"

Kararın ardından adliye önünde bir basın açıklaması düzenlendi. Yanardağ'ın oğlu Alp Yanardağ, şu ifadeleri kullandı:

"Tahliye edilmesi hepimizi çok mutlu etti. Ancak berbat bir 3 ay. Yakınlarını sevdiklerini düşünün. Tamamen amaçları bu işte; ifade özgürlüğünün, halkın susturulması. Bu dava babamın yargılanma davası değil. Burada halkın da yargılanması söz konusu."

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRI BİR HÜKÜMDÜR"

CHP Milletvekili Mahmut Tanal ise, "Basın özgürlüğüne aykırı bir hükümdür. Eğer ülkemizde hukukun ufacık bir kırıntısı varsa, bu kararın istinafta bozulması gerekir. Burada basın mensuplarına bir gözdağı verilmiştir" dedi.

AVUKAT ÜLGEN: "BU CEZAYA KİMSEYİ İNANDIRAMAZLAR"

Avukat Celal Ülgen de, hapis cezası ve tahliye kararını şu ifadelerle değerlendirdi:

"Her olasılıkta tahliye beklediğimizi söylemiştik. bu konuda haklı çıktık bütün hukukçu arkadaşlarımla beraber. Fakat şöyle bir değerlendirme uapmak zorundayım: Bu mevcut yargıçlar, savcılar ve yargılama faaliyeti götürenler bir yanlıştan dönmek yerine yanlışı sürdürmeyi ve çarpışarak geri çekilmeyi tercih ettiler. 'Biz kimseyi boşuna alıkoymayız. O kamuoyunda söylenenlere bakmayın. Bak ceza da verdik' desinler diye verilmiştir cezadır bu. Buna kimseyi inandıramazlar. 'Suçluyu övmek' demek, suçlunun suçunu övmek demektir. Suçlunun suçunu övmeden bir suçluyu övemezsiniz, böyle bir suç olmaz."

"KABUL EDİLEBİLİR BİR KARAR DEĞİL"

Merdan Yanardağ'ım avukatı Bilgütay Durna ise, karara duruşma sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Merdan Yanardağ tahliye oldu. Yalnız tabi buruk bir sevinç bu. Ülkemizin gerçeği. Yargılama bugün 4-5 saat kadar süren uzun bir yargılama idi. sonuçlandı, savcı mütaalasını verdi, biz avukat arkadaşlarla savunmamızı yaptık. Mahkeme de karar verdi. Terörle Mücadele Yasası 7'nci madde 2'nci fıkrası 'Terörle Örgütü Propagandası Yapmak' suçundan nihai olarak 2 yıl 6 ay ceza aldı Merdan Yanardağ. Tabi ama bu kesinleşmiş bir ceza değil. İstinaf ve üst mahkemelere itiraz haklarımız söz konusu. Ama cezayla beraber tahliye kararı da verilmiş oldu. Bu akşam saatlerinde tekrar aramıza katılacak Merdan Yanardağ. Kaldığı yerden devam edecek. Yine de bu karar bizim açımızdan kabul edilebilir bir karar değil. Ceza almaması gerekiyordu."

NE OLMUŞTU?

Canlı yayındaki sözleri montaj bir video ile bağlamından koparılan ardından sosyal medyada linç kampanyasına maruz kalan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Merdan Yanardağ, “suçu ve suçluyu övme” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma nedeniyle gözaltına alınmış, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Yanardağ 27 Haziran günü tutuklanmıştı.

Yanardağ’ın 10 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği davanın ilk duruşması ise bugün görülmüştü.