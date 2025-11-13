Son Dakika... 20 asker şehit olmuştu... MSB'den açıklama geldi: C-130 uçaklarının kullanımı durduruldu!

Millî Savunma Bakanlığının (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısında 20 askerin şehit olduğu uçak kazasına ilişkin kapsamlı bir açıklama yapıldı.

‘MÜHİMMAT YOKTU’

Yapılan açıklamada, 20 şehidin de naaşına ulaşıldığı, bugün Türkiye’ye getirilecekleri belirtildi. 68-1609 kuyruk numaralı uçağın düşüş nedenine dair “bir şeyler söylemek için çok erken” denilirken, uçakta mühimmat taşındığına ilişkin iddialara “Uçakta mühimmat yoktu, personel ve uçak bakım malzemesi bulunmaktaydı” yanıtı verildi.

Öte yandan uçağın “dışarıdan bir etki ile düşürülmüş olması” ihtimali üstü kapalı bir şekilde geri plana atıldı.

‘SON BAKIMI 12 EKİM’DE YAPILDI’

Uçağın eski ve bakımsız olduğu iddiasına ilişkin MSB, “Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. C-130 uçakları halihazırda 70’ten fazla ülkede aktif olarak kullanılmaktadır. Düşen uçağın bakım geçmişi incelendiğinde, uçağa Erciyes Aviyonik modernizasyonu uygulandığı, planlı gövde, motor ve pervane bakımlarının zamanında yapıldığı,en son bakımının 11 Eylül-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldığı tespit edilmiştir” bilgilerini paylaştı.

Söz konusu uçağın 2012’de Suudi Arabistan’dan alındığını belirten Bakanlık, “Bu tarihten günümüze kadar düzenli bakımlarla hizmette kullanılmıştır. Ancak iddia edildiği gibi kullanıcı ülke tarafından hizmet dışına çıkarılmamıştır, ihtiyaç fazlası bir uçaktır. C-130 uçakları Suudi Arabistan tarafından da kullanılmaya devam etmektedir” açıklamasını yaptı.

‘C-130 UÇUŞLARI DURDURULDU’

Bakanlıktan bunlara karşın, filodaki 18 C-130 uçağının uçuşlara devam edip etmeyeceğine yönelik soruya, “Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durdurulmuştur. Detaylı olarak tüm teknik incelemeler yapılıp kontrolleri sonrasında incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacaktır” yanıtı verildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, resmi açıklama gelmeden ‘yasal olmayan yollarla şehit bilgilerinin temin edilerek paylaşıldığı’ belirtilirken, bu kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Bakanlık, “Şehit ailelerinin acısını bile umursamadan şehit bilgilerini ilk paylaşma yarışına giren bu tür sosyal medya arsızlarına karşı yaptırımların yetersiz olduğu da maalesef bir gerçektir” sözlerini kullandı.