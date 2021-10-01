Son Dakika... 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2021-YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
KAYIT TARİHLERİ DE BELLİ OLDU
2021-YKS ek yerleştirme sonucuna göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların üniversite kayıtları 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından "20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.
20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) October 1, 2021
Adaylarımız sonuçlarını https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler
Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum pic.twitter.com/6bil0NxJ28
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