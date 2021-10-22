Son Dakika... 2021 YKS sonuçları açıklandı!

ÖSYM, YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için öğrenciler 14-18 Ekim tarihleri arasında ek tercih yapmıştı.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2021 Cuma, 10:05
Son Dakika... 2021 YKS sonuçları açıklandı!
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarının açıkladığını duyurdu.

14-18 Ekim tarihleri arasında üniversite tercihi yapan üniversite adayları sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden öğrenebilecek. 


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