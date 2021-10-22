Son Dakika... 2021 YKS sonuçları açıklandı!
ÖSYM, YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için öğrenciler 14-18 Ekim tarihleri arasında ek tercih yapmıştı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarının açıkladığını duyurdu.
Değerli YKS adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) October 22, 2021
14-18 Ekim 2021 tarihlerinde tercihlerini aldığımız 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları https://t.co/CPr8RBogKf adresimizden açıklanmıştır.
Sonuçlar adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun. Adaylarımıza üniversite eğitimlerinde başarılar dilerim.
14-18 Ekim tarihleri arasında üniversite tercihi yapan üniversite adayları sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden öğrenebilecek.
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