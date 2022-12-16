Son Dakika: 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandı
Son dakika gelişmesi... 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
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