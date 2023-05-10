Son Dakika: 2023 ALES sonuçları açıklandı
Son dakika haberi... ÖSYM, 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
16 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
ÖSYM, 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) Sınav Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/MtGEO6vZ21 pic.twitter.com/bs1aprtRGX— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) May 10, 2023
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