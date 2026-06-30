Son dakika... 3 belediye başkanına 'sokak hayvanları' için soruşturma ve 'ön inceleme' izni

İçişleri Bakanlığı, sokak hayvanlarına ilişkin yurttaşların can güvenliğini tehdit eden olaylar ve mevzuat hükümlerinin uygulanmasına yönelik iddialar kapsamında yürütülen incelemelerin sürdüğünü duyurdu.

"BELEDİYELER GEREKLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİ"

Yaşanan olayların ardından yapılan incelemelerde, Köyceğiz Belediyesi'ne ait hayvan bakımevinin kapasite ve çalışma izinleri bakımından yetersiz olduğu, sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik çalışmaların etkin şekilde yürütülmediği ve veterinerlik hizmetlerinin mevzuata uygun yerine getirilmediği tespit edildi.

Narman Belediyesi'nin ise sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanları uzun süre toplamadığı ve bu ihmal sonucunda köpek saldırısının meydana geldiği, belediyenin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği değerlendirildi.

2 BELEDİYE BAŞKANINA SORUŞTURMA İZNİ

Bu kapsamda, görev ve sorumluluklarını mevzuata uygun şekilde yerine getirmedikleri değerlendirilen Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan ile Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verildi.

1 BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA ÖN İNCELEME

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde ise belediyenin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan bakımevi kurulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği, gerekli ödeneğin ayrılmadığı ve bakımevi yapımına yönelik herhangi bir işlem yapılmadığı iddiaları üzerine yürütülen incelemeler sonucunda Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında da ön inceleme izni verildi.

İçişleri Bakanlığı, yurttaşların can güvenliğinin korunması ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını yerine getirmesinin sağlanması konusunda çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.