Son Dakika: 65 yaş üstü ve kronik hastalar için girip aşısı açıldı

27 Eylül 2022 Salı, 18:51

Sağlık Bakanlığı'nca 65 yaş üstü ve kronik hastalar için grip aşıları bugünden itibaren sisteme tanımlandı.

NTV'de yer alan habere göre, grip aşısı, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği riskli gruplar için artık ücretsiz olarak erişilebilir. Aşının uygulanabilmesi için geçen yıl olduğu gibi reçete gerekecek. Doktorlar, aşı tanımlanan kişilere reçete yazacak, hastalar bu reçeteyle aşıyı eczanelerden temin edebilecek. Grip aşıları henüz eczanelerde yok.

Reçeteye tabi olarak depolardan sayıyla istenecek. Riskli grupta olmayıp ücretli olarak grip aşısı yaptırmak şu anda mümkün değil. Türkiye bu yıl 4 milyona yakın aşı anlaşması yaptı. 700 bin doz aşının depolarda hazır olduğu biliniyor.