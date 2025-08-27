Son dakika... 7 siyasi parti TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

TBMM'de 7 siyasi parti, "Gazze’deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardım ulaştırabilmek için yapılması gerekenleri konuşmak üzere" meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı.

Olağanüstü toplantı için 29 Ağustos cuma günü saat 14:00 tarihi belirlendi.

Çağrı yapan 7 siyasi parti şu şekilde:

CHP

DEM PARTİ

YENİ YOL PARTİSİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ

EMEP

DEMOKRAT PARTİ