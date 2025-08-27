Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... 7 siyasi parti TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

Son dakika... 7 siyasi parti TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

27.08.2025 17:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... 7 siyasi parti TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

Gazze gündemi ile ilgili aralarında CHP, DEM Parti ve Yeni Yol Partisi Meclis Grubu olmak üzere 7 parti TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.

TBMM'de 7 siyasi parti, "Gazze’deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardım ulaştırabilmek için yapılması gerekenleri konuşmak üzere" meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı.

Olağanüstü toplantı için 29 Ağustos cuma günü saat 14:00 tarihi belirlendi.

Çağrı yapan 7 siyasi parti şu şekilde:

  • CHP
  • DEM PARTİ
  • YENİ YOL PARTİSİ
  • YENİDEN REFAH PARTİSİ
  • TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
  • EMEP
  • DEMOKRAT PARTİ

İlgili Konular: #TBMM #gazze