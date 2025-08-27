Son dakika... 7 siyasi parti TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

TBMM'de 7 siyasi parti, "Gazze’deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardım ulaştırabilmek için yapılması gerekenleri konuşmak üzere" meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı.
Olağanüstü toplantı için 29 Ağustos cuma günü saat 14:00 tarihi belirlendi.
Çağrı yapan 7 siyasi parti şu şekilde:
- CHP
- DEM PARTİ
- YENİ YOL PARTİSİ
- YENİDEN REFAH PARTİSİ
- TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
- EMEP
- DEMOKRAT PARTİ
Gazze’deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardım ulaştırabilmek için yapılması gerekenleri konuşmak üzere CHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi Meclis Grubu, YRP, TİP, EMEP ve DP olarak TBMM Genel Kurulunu 29 Ağustos Cuma günü saat 14 00’te olağanüstü toplantıya çağırdık. pic.twitter.com/hBhFCT3BRy— Murat Emir (@muratemirchp) August 27, 2025