Son dakika... 89 kişiye mezar olmuştu: Galeria Sitesi'nin müteahhidi Ankara'da yakalandı

Yayınlanma: 12.04.2023 - 12:17

Güncelleme: 12.04.2023 - 12:50

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır hasara uğrattığı 11 ilden biri olan Diyarbakır’da, 89 kişinin yaşamını yitirdiği 22 kişinin de yaralandığı Galeria Sitesi’nin müteahhidi Sedat Eser, Ankara’da gözaltına alındı.

22 KİŞİ DE YARALANDI

Büyük depremlerde Diyarbakır’da, 1’i boş 7 bina yıkıldı. Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, depremlerin ilkinde yıkıldı. Bu yıkımda 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.

Geride kalan 3 blok ise kontrollü yıkılırken, çökme yaşandı. Yıkılan sitede, enkaz kaldırma ve demir toplama çalışmaları devam ederken; depremlerde kent genelinde 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı.

MÜTEAHHİT İÇİN YAKALAMA KARARI

Galeria Sitesi’nde polisin çalışması sürerken, soruşturma kapsamında bazı kişilerin ifadelerine başvuruldu. Hakkında yakalama kararı bulunan müteahhit Sedat Eser, Ankara’da dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sedat Eser, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade verecek.

Öte yandan kentteki soruşturmalarda, yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin bugüne kadar aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 17 kişi "olası kastla öldürmek" suçundan tutuklandı, 23'ü adli kontrolle 25 kişi serbest bırakıldı, 4 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.