Son dakika... ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan Melih ve Osman Gökçek hakkında suç duyurusu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek ve oğlu AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara’nın ve Ankaralının yakasını bir türlü bırakmıyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik suçlamalarına devam eden Gökçek ikilisinin, Yavaş hakkında soruşturma izni veren müfettişlerle ve Teftiş Kurulu’yla görüştükleri; bu görüşmelerde Yavaş aleyhine kulis yaptıkları ileri sürüldü. Gökçek tarafından iddialara yönelik yalanlama gelmedi. Söz konusu iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek ve Osman Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

YENİDEN İNCELEME TALİMATI VERİLDİ

Belediye kaynakları, geçmişte yüzlerce şikâyet dosyasının sonuçlandığını; bunların hepsinde müfettişlerin “belediye başkanı sorumlu tutulamaz” yönünde görüş bildirdiğini anımsattı. Kaynaklar, Yavaş hakkında aynı konuların benzeri olmasına karşın farklı bir karar verilmesindeki çelişkinin altını çizdi. ABB’nin eski yönetimle ilgili ANKAPARK dosyasında yıllardır yapılan başvurulara karşın, sorumlular hakkında bir türlü karar verilmezken; belediyeye yönelik inceleme sürecinde dikkat çekici bir gelişme yaşandığı da ifade ediliyor. Edinilen bilgilere göre; ANKAPARK sürecinde Büyükşehir Belediyesi hakkında “korumada gerekli özen gösterilmedi” iddiasıyla bizzat İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. Yapılan kapsamlı incelemenin ardından hazırlanan Nisan ayı raporunda, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin herhangi bir kusuru bulunmamaktadır” tespiti yer aldı. Söz konusu gelişmeye karşın Bakanlığın geçtiğimiz haftalarda bu raporu yeterli bulmadığı, dosyayı müfettişlere geri göndererek yeniden inceleme talimatı verdiği öğrenildi.

‘BASKI İHTİMALİNİ GÜÇLENDİRİYOR’

Belediye kaynakları, konuya ilişkin “Son karar, şimdiye kadar verilmemiş türden bir karar. 2019 öncesi ve sonrası hiçbir örneği yok. Ankapark dâhil pek çok dosyada müfettiş raporları ortadayken, bu kez tam tersi bir karar çıkması, Teftiş Kurulu üzerinde baskı ihtimalini güçlendiriyor” değerlendirmesinde bulundu.