Son dakika... Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi.

Tutdere, yeniden belediye başkanlığı görevini üstlenecek.

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'icbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklanması ve ardından adli kontrol olarak 'konutu terk etmeme' koşuluyla tahliye edilmesi üzerine 10 Temmuz 2025 tarihinde Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı kanunun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 25 Temmuz 2025 tarih ve 2025/8494 Değişik İş Kararıyla 'konutu terk etmeme' adli kontrolünün kaldırılması üzerine İçişleri Bakanı tarafından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, CHP'li belediyelere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınmış ardından ev hapsi şartı ile serbest bırakılmıştı.

Görevinden uzaklaştırılan Tutdere hakkında uygulanan "ev hapsi" kararı da 25 Temmuz günü kaldırılmıştı.

Bakanlık 11 gün sonra Abdurrahman Tutdere'yi görevine etti.