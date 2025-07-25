Son dakika... Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı!

Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı, yurt dışı yasağı sürecek.

Tutdere için "Konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

8 TEMMUZ'DAN BERİ EV HAPSİNDEYDİ

Tutdere, 8 Temmuz'dan bu yana ev hapsinde bulunuyordu.

CHP'Lİ BULUT: GÖREVİNE YENİDEN DÖNMELİDİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi kararı kaldırıldı. Bu karar, adaletin yerini bulması değil; en başından bu yana hukuksuz olan bir sürecin geç de olsa düzeltilmesidir" dedi.

Bulut, "Şimdi bir hukuksuzluk daha düzeltilmeli Adıyamanlı’nın helal oylarıyla seçilen Abdurrahman Tutdere, görevine yeniden dönmelidir" çağrısını yaptı.

Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi kararı kaldırıldı. Bu karar, adaletin yerini bulması değil; en başından bu yana hukuksuz olan bir sürecin geç de olsa düzeltilmesidir. Şimdi bir hukuksuzluk daha düzeltilmeli Adıyamanlı’nın helal oylarıyla seçilen… — Burhanettin Bulut (@eczburhan) July 25, 2025

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Abdurrahman Tutdere, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

Tutdere, hakkındaki konutu terk etmeme adli kontrol kararı nedeniyle geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, söz konusu kararı sosyal medya platformu X üzerinden duyurmuştu:

“Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, hakkında ‘İcbar Suretiyle İrtikap’ suçundan yürütülen soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınması üzerine, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.”