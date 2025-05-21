Son Dakika... Aci'nin eşi Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikayetini geri çekti

Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği ve Türkiye’nin gündeminde uzun süre yer tutan kazanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken kritik bir gelişme yaşandı.

EkolTV’nin aktardığına göre, Aci’nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan 4 müşteki hem Timur Cihantimur hem de Eylem Tok hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğine dair bir dilekçe sundu.

Müştekilerin sunduğu dilekçede, “Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir” ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

BABADAN TEPKİ

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci "Ben davama devam ediyorum, davamdan vazgeçmedim. Ne söylemişsem sözümün arkasındayım. Benim kırmızı çizgim davamdır. Benim oğlumu geri getirecek maddi manevi bir karşılık yok. O insan benim soyadımı taşıyor, utanmadan maddi sıkıntı çektiğini söylemiş, ne sıkıntısı çekmiş. Altında sıfır arabası var. Oğlum hayat sigortası yaptırmış, onu dahi kuruşuna kadar teslim ettim" açıklamasını yaptı.

ŞÜKRİYE ACİ'DEN AÇIKLAMA

Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci ‘100 milyon lira aldı’ iddialarına cevap vererek şunları söyledi:

“Bu iddiaların sahibinin beklentisi bu miktar olduğu için böyle söyleniyor, kesinlikle böyle olağanüstü bir paradan bahsetmiyoruz. Oğlumun ve benim hakkım olan tazminatı almış olduk.

Kamu davasının süreceğini biliyorum. Ancak eşimin ailesi tarafından çok yıpratıldığım için davadan çekilme kararı aldım.”

NE OLMUŞTU?

1 Mart 2024’te seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Yürütülen soruşturma kapsamında Timur Cihantimur ve anne Eylem Tok’un yurtdışına kaçmasını sağladığı iddiasıyla Bülent Cihantimur’un şirket çalışanı olan Ayşe Ceren Saltoğlu bir süre tutuklu kalmıştı.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.

18 Haziran'da mahkemeye çıkarılan anne oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Cihantimur'un avukatları "müvekkillerinin kaldığı tutukevinin şartlarının çok kötü" olduğunu savunarak, ev hapsi veya yerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuş, ancak 21 Haziran'da yapılan Cihantimur'un ikinci duruşmasında hâkim bu talebi reddetmişti.