Son Dakika... Acun Ilıcalı'ya yasadışı bahis reklam ve teşvik suçundan soruşturma
Son dakika haberi... Yasadışı bahis reklam ve teşvik suçundan Acun Ilıcalı ,Tv8 televizyon kanalı ve EXXEN dijital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasadışı bahis reklam ve teşvik suçundan Acun Ilıcalı ,Tv8 televizyon kanalı ve EXXEN dijital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.
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