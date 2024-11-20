Son Dakika... Acun Ilıcalı'ya yasadışı bahis reklam ve teşvik suçundan soruşturma

Son dakika haberi... Yasadışı bahis reklam ve teşvik suçundan Acun Ilıcalı ,Tv8 televizyon kanalı ve EXXEN dijital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Son Dakika... Acun Ilıcalı'ya yasadışı bahis reklam ve teşvik suçundan soruşturma
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İHA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 13:56

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasadışı bahis reklam ve teşvik suçundan  Acun Ilıcalı ,Tv8 televizyon kanalı ve EXXEN dijital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.

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