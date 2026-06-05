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Son dakika... Adalar Belediyesi'nde mali inceleme: 24 imar dosyası mercek altında
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Adalar Belediyesi'nde bazı imar işlemlerine yönelik inceleme başlattı. Çalışmalar kapsamında 24 imar dosyası incelenirken, şu ana kadar herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığı öğrenildi.
5.06.2026 20:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Adalar Belediyesi'nde bazı imar işlemlerine yönelik inceleme başlattı. Çalışmalar kapsamında 24 imar dosyası incelenirken, şu ana kadar herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığı öğrenildi.
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