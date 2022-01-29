Son dakika |Adalet Bakanı Abdülhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı

Son dakika | Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, istifa etti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yerine Bekir Bozdağ atandı.

cumhuriyet.com.tr
29 Ocak 2022 Cumartesi, 01:44
Son dakika |Adalet Bakanı Abdülhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, istifa etti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yerine Bekir Bozdağ atandı.

İLK AÇIKLAMA

Abdülhamit gül yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Temmuz 2017'den beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a başarılar diliyorum" dedi.


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