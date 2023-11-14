Son dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'yeni anayasa' açıklaması!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'yeni anayasa' tartışmalarına ilişkin konuştu. Tunç, "Son tartışmaları da dikkate aldığımızda, yüksek mahkemelerde görüş ayrılıklarının da ortaya çıktığını düşündüğümüzde yeni anayasaya ihtiyacımız olduğu açık. Bu konuda herkes hemfikir" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'yeni anayasa' tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Tunç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay hakkındaki 'hak ihlali' kararının uygulanmamasına hükmetmesi ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının 'yeni anayasa' ihtiyacını ortaya koyduğunu savundu.
Tunç, “Son tartışmaları da dikkate aldığımızda, yüksek mahkemelerde görüş ayrılıklarının da ortaya çıktığını düşündüğümüzde yeni anayasaya ihtiyacımız olduğu açık. Bu konuda herkes hemfikir” dedi.
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