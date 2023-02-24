Son Dakika: Adalet Bakanlığı'ndan veraset belgesi kararı

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 11:52

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 12:05

Adalet Bakanlığı, Doğal Afet Bölgelerinde Düzenlenen Mirasçılık Belgeleri konulu resmi yazıyı Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve tüm noterlere gönderdi.

Buna göre, depremden etkilenen vatandaşların ülke genelindeki tüm sulh hukuk mahkemelerinden ve noterlerden veraset belgesi almak için talepte bulunabileceğini bildirdi.