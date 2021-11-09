Son dakika... Adana’da 3.3 büyüklüğünde deprem
Adana’nın Karaisalı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Karaisalı ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 09.06’da meydana geldi.
Yerin 25.46 kilometre derinliğindeki deprem, Karaisalı’nın yanı sıra Adana kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
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