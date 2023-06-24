Son dakika... Adana'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Adana'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2023 - 19:10
Son dakika... Adana'da 3.5 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adana'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 7.76 km olarak kaydedildi.


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