Son dakika... Adana'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Adana'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Adana'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 7.76 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 24, 2023
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Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-06-24
Saat:19:03:39 TSİ
Enlem:37.896 N
Boylam:36.244 E
Derinlik:7.76 km
Detay:https://t.co/CLDZO0gZ86@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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