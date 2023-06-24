Son Dakika: Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2023 - 14:30
Son Dakika: Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 14.20'de meydana gelen depremin 6.08 km derinlikte olduğunu bildirildi.


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