Son Dakika: Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 14.20'de meydana gelen depremin 6.08 km derinlikte olduğunu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 24, 2023
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Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-06-24
Saat:14:20:09 TSİ
Enlem:37.89 N
Boylam:36.247 E
Derinlik:6.08 km
Detay:https://t.co/bkBPZGTaol@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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