Son dakika... Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'ın açıkladığı verilere göre Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2023 - 20:01
Son dakika... Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Aladağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.


Player Alanı
afad deprem Adana

İlgili Haberler

Depremde ağır hasar görmüştü: İş makinesiyle 15 saniyede yıkıldı

Depremde ağır hasar görmüştü: İş makinesiyle 15 saniyede yıkıldı

En Çok Okunan Haberler