Son dakika... Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD'ın açıkladığı verilere göre Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Aladağ ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 15, 2023
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Aladağ (Adana)
Tarih:2023-09-15
Saat:19:54:51 TSİ
Enlem:37.51 N
Boylam:35.325 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/iTyiAToIr6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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