Son dakika... Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem!
Son dakika... AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 09.55'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 1, 2023
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Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-04-01
Saat:09:55:00 TSİ
Enlem:37.883 N
Boylam:36.247 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/he4Ayig6Nu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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