Son dakika... Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 10:17
Son dakika... Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 09.55'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Adana Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem

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