Son dakika... Ege'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Son dakika haberi... Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 19.05'te meydana gelen depremin derinliği ise 7.99 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 31, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2023-03-31
Saat:19:05:20 TSİ
Enlem:37.439 N
Boylam:24.247 E
Derinlik:7.99 km
Detay:https://t.co/ULl1PrNfx6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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