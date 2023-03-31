Son dakika... Ege'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Son dakika haberi... Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 19:16
Son dakika... Ege'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 19.05'te meydana gelen depremin derinliği ise 7.99 km olarak ölçüldü.


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