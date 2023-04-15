Son Dakika: Adana'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
AFAD, Adana Saimbeyli’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Saat 12.37'de gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 15, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-04-15
Saat:12:37:21 TSİ
Enlem:37.886 N
Boylam:36.242 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/ekcQvHlGys@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin ardından fayların enerjisinin bir kısmını, kırılmayan yönlere transfer ettiğini söylerken, Türkiye'de deprem riski yüksek bölgeleri anlatmıştı. Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş depreminin ardından Hatay ve Adana'ya dikkat edilmesi uyarısında bulunmuştu.
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