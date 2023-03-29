Son dakika... Adana'da peş peşe üç deprem: Çevre illerden de hissedildi
Son dakika haberi... AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9, 4.5 ve 3.7 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi. İlki 13.16, ikincisi 9.38 ve üçüncüsü ise 8.11 kilometre derinlikte meydana depremler çevre illerden de hissedildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adana'da peş peşe üç deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 19.36, 19.47 ve 20.07'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan üç deprem meydana geldi.
Depremlerin ilki 13.16, ikincisi 9.38 ve üçüncüsü ise 8.11 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremler çevre illerden de hissedildi.
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