Son dakika... Adana'da peş peşe üç deprem: Çevre illerden de hissedildi

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 19:59

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 20:12

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adana'da peş peşe üç deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 19.36, 19.47 ve 20.07'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan üç deprem meydana geldi.

Depremlerin ilki 13.16, ikincisi 9.38 ve üçüncüsü ise 8.11 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremler çevre illerden de hissedildi.