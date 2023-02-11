Son Dakika... Adana'da depremde yıkılan binalara ilişkin gözaltı sayısı 62'ye yükseldi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca deprem nedeniyle kentte yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 18:55
Son Dakika... Adana'da depremde yıkılan binalara ilişkin gözaltı sayısı 62'ye yükseldi
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ile sitelerde tespit edilen yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yürütülen incelemeler doğrultusunda ilk etapta 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


Kahramanmaraş depremi Son dakika Adana

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