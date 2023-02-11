Kahramanmaraş’ta depreme asansörde yakalanan 4 kişi kurtarıldı

Sinop Sokak Canlılarını Koruma Derneği arama kurtarma ekibi Kahramanmaraş’ta depremden günler sonra enkaz altında asansörde kalan 4 kişiyi daha sağ olarak kurtardı.

ANKA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 18:53
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Sinop'tan deprem bölgesine giden Sinop Sokak Canlılarını Koruma Derneği Arama Kurtarma Takımı, arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Elbistan'da daha önce 3 kişiyi enkaz altından çıkartan ekip, son olarak Somalı madencilerle birlikte, depreme asansörde yakalanan ve bu sayede hayatta kalan bir baba ve anne ile kızı ve oğlu olmak üzere enkazdan uzun uğraşlar sonucu 4 kişiyi sağ olarak çıkarıldı. 

"BELLERİNE KADAR SU IÇINDE KALMIŞLARDI"

Sinop Sokak Canlılarını Koruma Derneği Başkanı Taner Dinçkurt, şunları söyledi:

"Son olarak asansörde hayata tutunmayı başaran bir baba, anne ve iki çocuğunu çıkarttık. Asansörle 1. kata inmek istemişler, yanlışlıkla sıfıra basmışlar. O sırada deprem olmuş. Asansörden çıkamadan bina çökmüş. Asansörden çıkmış olsalar göçük altında kalacaklarmış. Depremzedelerle ilk teması ben kurdum. Duvara vur diye bağırıyorduk. Ben dinleme aletiyle havalandırmaya daldım. Baktım konuşuyor. Dünyalar benim oldu. Babayla konuştuğumda “bodrum kat B bloktayız” dedi. Baba kızı ve oğlu karısı sapasağlam çıktı. Bellerine kadar su içinde kalmışlardı. Somalı madencilerle çok güzel bir ekip olduk. Unutamayacağınız anlar yaşadık. Somalı madencilere ve kendi ekibimize teşekkür ediyorum.”


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