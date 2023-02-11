Depremin merkez üssünde korkunç görüntü! Dağ adeta ikiye ayrıldı!

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran ve 'Yüzyılın Felaketi' olarak adlandırılan yıkıcı depremlerden dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor. İkinci depremin merkezi olan Elbistan'ın Gözpınar Köyü'nde, deprem sonrası dağın adeta ikiye bölündüğü görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 18:49
Depremin merkez üssünde korkunç görüntü! Dağ adeta ikiye ayrıldı!
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'Yüzyılın Felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinin ikinci merkezi olan Elbistan'ın Gözpınar Köyü'nde bulunan dağda yıkımın boyutu gözler önüne serildi. Deprem sonrası dağın adeta ikiye ayrıldığı görüldü.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ta yer alan habere göre 10 metre genişliğindeki ve 1 kilometre uzunluğundaki yarık köylülerde paniğe neden oldu.

Gözpınar Köyü muhtarı Kasım Gül büyük bir korku yaşadıklarını belirterek: "Ben 68 yaşındayım. Ömrüm boyunca böyle bir felaket böyle bir deprem görmedim. Bu deprem tam bizim köyümüzün altında gerçekleşti. Evlerimizde büyük hasarlar oluştu ama çok şükür can kaybımız yok. Köylülerimizle birlikte köy kahvehanesinde oturuyoruz, evlerimize giremiyoruz. Deprem köyümüzden geçen yüksek gerilim hatlarını yerle bir etti. Köyümüzün üzerindeki dağı adeta ikiye böldü" dedi.


Kahramanmaraş depremi Gözpınar Köyü elbistan

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