Son Dakika: Adıyaman'da 152. saatte bir kadın enkaz altından çıkarıldı
Son dakika haberi... Adıyaman’da Mercan Apartmanı’ndan 152. saatte bir kadın enkaz altından çıkarıldı.
Adıyaman Elitaş Mahallesi Mercan Sitesi'ndeki bloğun enkazında yapılan ortam dinlemesinde 22 yaşındaki Rabia isimli kadının sesi duyuldu.
Yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan genç kadın, depremin 152. saatinde enkazdan çıkarıldı.
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