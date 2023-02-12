Son Dakika: Adıyaman'da 152. saatte bir kadın enkaz altından çıkarıldı

Son dakika haberi... Adıyaman’da Mercan Apartmanı’ndan 152. saatte bir kadın enkaz altından çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 11:53
Son Dakika: Adıyaman'da 152. saatte bir kadın enkaz altından çıkarıldı
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Adıyaman Elitaş Mahallesi Mercan Sitesi'ndeki bloğun enkazında yapılan ortam dinlemesinde 22 yaşındaki Rabia isimli kadının sesi duyuldu.

Yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan genç kadın, depremin 152. saatinde enkazdan çıkarıldı. 


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