Son dakika... Adıyaman'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Adıyaman'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2023 - 18:33
Son dakika... Adıyaman'da 3.6 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.


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