Son dakika... Adıyaman'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Adıyaman'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 31, 2023
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Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Sincik (Adıyaman)
Tarih:2023-07-31
Saat:18:23:16 TSİ
Enlem:38.109 N
Boylam:38.454 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/CztfnyrJfF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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