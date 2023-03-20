Son Dakika: Adıyaman'daki sel felaketinde kaybolan Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberi... Adıyaman'da kaybolan 2 aylık hamile olan hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı. 1.5 yaşındaki kayıp kızının arama çalışmalarına devam ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 10:42
Son Dakika: Adıyaman'daki sel felaketinde kaybolan Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı
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Depremin vurduğu illerden Şanlıurfa ve Adıyaman'da etkili olan sağanak yağış sonrası sel felaketi meydana geldi. Felaket nedeniyle Şanlıurfa'da 16 kişi hayatını kaybederken, Adıyaman'da ise 2 kişi yaşamını yitirmişti. Sele kapılan hamile Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşılmasıyla sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

KIZI ARANIYOR

Günlerdir aranan Tekdal'ın ardından ekiplerin 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'ya ulaşılması için Ömerova Deresi'nde çalışmaları sürüyor.


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