Son Dakika: Adıyaman'daki sel felaketinde kaybolan Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 10:42

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 11:00

Depremin vurduğu illerden Şanlıurfa ve Adıyaman'da etkili olan sağanak yağış sonrası sel felaketi meydana geldi. Felaket nedeniyle Şanlıurfa'da 16 kişi hayatını kaybederken, Adıyaman'da ise 2 kişi yaşamını yitirmişti. Sele kapılan hamile Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşılmasıyla sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

KIZI ARANIYOR

Günlerdir aranan Tekdal'ın ardından ekiplerin 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'ya ulaşılması için Ömerova Deresi'nde çalışmaları sürüyor.