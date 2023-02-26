Son Dakika... AFAD açıkladı: Can kaybı sayısı 44 bin 374'e yükseldi
Son dakika haberi... AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 374'e yükseldiğini açıkladı.
Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremlerle sarsıldı. İktidarın ihmali nedeniyle on binlerce yurttaşın hayatını kaybettiği depremden 11 kent etkilendi, on binlerce kişi evsiz kaldı.
CAN KAYBI YİNE ARTTI
Son olarak AFAD Başkanı Yunus Sezer, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 37'e yükseldiğini bildirdi.
AFAD Başkanı Yunus Sezer'in açıklaması şu şekilde:
"Şu ana kadar 10 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşmiş durumda. 21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Bu süreçte 44 bin 374 insanımızı kaybetmiş durumdayız. Şu anda 8 bin 182 arama kurtarma personeli çalışmalara eşlik etmektedir.
Şu anda 287 tane çadır kent kurmuş durumdayız. 10 binin üzerinde konteyner kurulumu ise bölgede devam ediyor.
Nakdi yardımlar konusunda 918 bin vatandaşımıza 10 bin liralık ödemeler yapıldı."
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