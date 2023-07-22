Son Dakika... AFAD duyurdu: Adana'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bugün saat 13.37 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 22, 2023
*
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-07-22
Saat:13:37:11 TSİ
Enlem:37.852 N
Boylam:36.239 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/UvZYpZ1yBT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ RASATHANESİ 4.0 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 22, 2023
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) https://t.co/u4DWvMR2nj
22.07.2023, 13:37:10 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu teknoloji beyin görüntülemede devrim yaratacak!
- ‘Tefeci’ imamdan köylülere haciz!
- Kaftancıoğlu görevini bırakacağını açıkladı
- AKP'li meclis üyesi de sokağa çıktı: Sabrımız bitti!
- Erkeklere kötü haber! Berber fiyatlarına dev zam geldi
- Zafer Partisi’nden ‘gizli protokol’ tepkisi
- Adana'da hava sıcaklığı rekoru: 47 derece oldu
- Ek MTV'de taslak belli oldu
- 'Şimşek gaza basıyor Erdoğan frene...'
- Eğitim ücretleri cep yakıyor