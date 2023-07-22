Son Dakika... AFAD duyurdu: Adana'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2023 - 13:45
Son Dakika... AFAD duyurdu: Adana'da deprem!
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bugün saat 13.37 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.

KANDİLLİ RASATHANESİ 4.0 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.


Adana deprem afad

İlgili Haberler

Depremlerden etkilenen çiftçilerin hasar tespitiyle görevlendirilen komisyonlara ek süre tanındı

Depremlerden etkilenen çiftçilerin hasar tespitiyle görevlendirilen komisyonlara ek süre tanındı
Son depremler! Adana'da deprem mi oldu? 22 Temmuz 2223 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Adana'da deprem mi oldu? 22 Temmuz 2223 nerede, ne zaman deprem oldu?
İzmir'de 23 farklı senaryolu deprem tatbikatı!

İzmir'de 23 farklı senaryolu deprem tatbikatı!

En Çok Okunan Haberler