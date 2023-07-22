İzmir'de 23 farklı senaryolu deprem tatbikatı!

Yayınlanma: 22.07.2023 - 10:23

Güncelleme: 22.07.2023 - 10:23

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, Büyükşehir’in tüm birimlerinin bulunduğu “Afete Hazır İzmir” tatbikatı yapıldı. Afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılması gereken çalışmalar, hazırlanan tatbikat senaryoları canlandırıldı. Tatbikat, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) itfaiye telsizinden “Tunç Başkandan 16-55'e. Tatbikatımızı başlatıyoruz. Kolaylıklar diliyorum” anonsu ile başladı. 360 personelin katıldığı tatbikatta, olası bir deprem sonrası yapılması gereken tüm çalışmalar 23 farklı senaryo ile canlandırıldı.

“NE KADAR DONANIMLI OLDUĞUMUZU GÖRMÜŞ OLDUK”

Tatbikatı izleyen Başkan Tunç Soyer, emeği geçen herkese teşekkür etti. Soyer, “Olası bir depreme ne kadar hazırlıklı, ne kadar donanımlı olduğumuzu görmüş olduk. Çünkü afet anında büyük bir çaresizlik, büyük bir panik hali yaşanabiliyor. Hem İzmir hem de Kahramanmaraş depreminde benzer sıkıntıları gördük. Ama şimdi görüyorum ki yapılan bütün bu hazırlıklar, böyle felaket anlarında çok hızlı reaksiyon verebildiğimiz, çok hızlı inisiyatif kullanabildiğimiz zamanlar olacak” dedi.

“RAHAT UYUSUNLAR”

Başkan Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çok güçlü bir kurumsal kapasitesi var. Her türlü afetle anınla başa çıkmaya muktedir bir ekip var. İzmirlilerin içi rahat etsin. Rahat uyusunlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin donanımlı kadroları olası afete en hızlı şekilde müdahale edecek kapasiteye sahip. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her biri ile gurur duyuyorum” diye konuştu.

“AFETİ EN AZ HASARLA ATLATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Dairesi Başkanı İsmail Derse de İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Müdahale Planı kapsamında daire başkanlıkları ve Büyükşehir Belediyesi yönetim mekanizmasının devreye girmesi ile alınacak kararların hızlı şekilde aksiyona dönüşmesini sağlayacaklarını belirtti. Derse, amaçlarının hayat kurtarmanın yanı sıra kesintiye uğrayan faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek olduğunu söyleyerek “Ekonomik ve sosyal kayıpları en aza indirmek, bunun yanı sıra kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak öncelikli amacımız” dedi.

SENARYO GEREĞİ YAPILANLAR

Tatbikat kapsamında senaryo gereği İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Konak’ta Körfez’e düşen bir vatandaşı kurtararak hastaneye ulaştırdı. Yine afet bölgesinde trafik düzeninin sağlanması, barınmanın yanı sıra beslenme alanı oluşturulması da canlandırıldı. Ekipler ayrıca yan yatan bir binada arama kurtarma çalışması yaptı. Başka bir ekip de ağır hasarlı binada arama kurtarma faaliyeti yürüttü. Bina yangını, fabrika yangını, kimyasal sızıntı gibi durumlara müdahale de anlatıldı.

Tatbikatla, İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Müdahale Planı’nın işlerliğinin, birimler arasında işbirliğinin sağlanması, kriz müdahale kapasitesinin değerlendirilmesi, tüm afet çalışma ekiplerinin organizasyonunun sağlanması, mobil haberleşme sistemleri ve alternatif haberleşme sistemlerinin kullanılması, İzmir İl Afet Müdahale Planı’nda görev alan İzmir Büyükşehir Belediyesi birimlerinin plana entegrasyonunun sağlanması, arama kurtarma, yangın, su baskını gibi konularda İzmir Büyükşehir Belediyesi afet çalışma ekiplerinin yapılanmasının test edilmesi, haber alma merkezlerinin organizasyonu, paydaşlarla işbirliği, lojistik destek gruplarının etkin rol almasının sağlanması, uluslararası ve ulusal arama kurtarma çalışmaları standartlarının uygulamasının test edilmesi hedeflendi.