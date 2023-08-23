Son dakika... AFAD duyurdu: Ağrı Doğubayazıt'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 23.08.2023 - 21:29

Güncelleme: 23.08.2023 - 21:41

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 21.22'de merkez üssü Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 5.03 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.