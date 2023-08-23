Son dakika... AFAD duyurdu: Ağrı Doğubayazıt'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.03 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2023 - 21:29
Son dakika... AFAD duyurdu: Ağrı Doğubayazıt'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 21.22'de merkez üssü Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 5.03 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.


Player Alanı

En Çok Okunan Haberler