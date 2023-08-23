Son dakika... AFAD duyurdu: Ağrı Doğubayazıt'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5.03 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 21.22'de merkez üssü Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 23, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Doğubayazıt (Ağrı)
Tarih:2023-08-23
Saat:21:22:31 TSİ
Enlem:39.669 N
Boylam:43.686 E
Derinlik:5.03 km
Detay:https://t.co/VkDaPyVStZ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Yerin yaklaşık 5.03 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.
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