Son Dakika... AFAD duyurdu: Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Erdek ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 20:53 sularında meydana gelen depremin derinliği 12.21 km olarak kaydedildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Erdek ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 20:53 sularında meydana gelen depremin derinliği 12.21 km olarak kaydedildi.