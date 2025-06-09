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Son Dakika... AFAD duyurdu: Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Son Dakika... AFAD duyurdu: Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem

9.06.2025 21:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... AFAD duyurdu: Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Balıkesir'in Erdek ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Erdek ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 20:53 sularında meydana gelen depremin derinliği 12.21 km olarak kaydedildi.


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