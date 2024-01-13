Depremzede şehit ailesine 10 adet ısıtıcı verildi

Yayınlanma: 13.01.2024 - 10:47

Güncelleme: 13.01.2024 - 11:00

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı’nda bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in ailesinin, evlerinin 6 Şubat’taki depremlerde yıkılması nedeniyle çadırda kaldığı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şerefoğlu Mahallesi’nde yaşayan baba Ali-Ümmihani Özdemir çiftine, Dulkadiroğlu kaymakamı Fatih Çelikkaya ve diğer yetkililer tarafından verilen acı haber, ailenin yaşadığı çadırda derin bir üzüntüye neden oldu. Özdemir çifti, 3 çocuklarından tek oğlu olan Müslüm’ün şehadet haberiyle gözyaşlarına boğulurken, ailenin yaşadığı çadıra Türk bayrakları asıldı.

ŞEHİT HABERİNİN ARDINDAN ÇADIRIN ÖNÜNE ISITICILAR KONULDU

Ailenin konteyneri ısıtamadığı için çadırda kaldığı öğrenilirken şehit haberinin alınmasının ardından ailenin çadırına konulan 10 adet ısıtıcı dikkat çekti.

EVLENMEDEN ÖNCE AİLESİNE EV ALMA SÖZÜ VERMİŞ

Ailenin komşularından Nazire Keskin, şehit Müslüm Özdemir’in hayalini paylaşarak, “Çocuğun hayali ‘Evlenmeden önce size bir ev alacağım’ demiş. Bekardı, askere gitti, çok terbiyeli bir çocuktu, asil bir çocuktu. Evleri 2 katlıydı, amcaları üst katta oturuyordu, alt katta da bunlar oturuyordu. Depremde de ev gitti. Çadırda yaşıyorlardı” diye konuştu.

“KONTEYNERİ ISITAMADILAR ÇADIRDA KALDILAR”

Komşulardan Hatice Gülbuyruk ise konteynerde soba kuramamaları nedeniyle ailenin çadırda kalmak zorunda kaldığını belirterek, “Konteynerde soba kuramazlar. Mecbur çadırda kalacaklar başka çareleri yok” dedi. Ailenin eşyaları konteynere koyduklarını ama ısıtamadıkları için çadırda kalmaya başladıklarını aktaran Gülbuyruk, ailenin çok çaresiz kaldığını ifade etti.