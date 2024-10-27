Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında korkutan deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem Ayvacık'ın 10.27 kilometre açıklarında gerçekleşti.
AFAD depremin, yerin 9.07 kilometre altında meydana geldiğini aktardı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 27, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [10.27 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2024-10-27
Saat:17:56:01 TSİ
Enlem:39.40389 N
Boylam:26.29778 E
Derinlik:9.02 km
Detay:https://t.co/qeA0em5P9F@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #çanakkale #Ayvacık #deprem
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