Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale açıklarında korkutan deprem!

Yayınlanma: 27.10.2024 - 18:05

Güncelleme: 27.10.2024 - 18:24

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Buna göre deprem Ayvacık'ın 10.27 kilometre açıklarında gerçekleşti.

AFAD depremin, yerin 9.07 kilometre altında meydana geldiğini aktardı.