Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 12:53
Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 10.55 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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