Son Dakika... AFAD duyurdu: Çanakkale'de deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Çanakkale'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 10.55 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 31, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Biga (Çanakkale)
Tarih:2024-03-31
Saat:12:33:13 TSİ
Enlem:40.29333 N
Boylam:27 E
Derinlik:10.55 km
Detay:https://t.co/sGbiSRFlOi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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