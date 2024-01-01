Son Dakika... AFAD duyurdu: Hakkari'de deprem!

Yayınlanma: 01.01.2024 - 23:02

Güncelleme: 01.01.2024 - 23:16

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 22.54 sıralarında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise yapılan açıklamada 9.46 kilometre olarak ifade edildi.