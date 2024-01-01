Son Dakika... AFAD duyurdu: Hakkari'de deprem!

Son dakika haberi... Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2024 - 23:02
Son Dakika... AFAD duyurdu: Hakkari'de deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 22.54 sıralarında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise yapılan açıklamada 9.46 kilometre olarak ifade edildi.


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