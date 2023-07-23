Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş Elbistan'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2023 - 14:05
Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş Elbistan'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 13:48'te meydana gelen depremin derinliği 8.76 km olarak ölçüldü.


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