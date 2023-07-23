Son Dakika... AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Kahramanmaraş Elbistan'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş Elbistan'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 13:48'te meydana gelen depremin derinliği 8.76 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 23, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-07-23
Saat:13:48:37 TSİ
Enlem:38.19 N
Boylam:37.277 E
Derinlik:8.76 km
Detay:https://t.co/YOGq6jdOm0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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