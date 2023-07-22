Son dakika... Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 22.07.2023 - 17:47

Güncelleme: 22.07.2023 - 17:51

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 7.05 km olarak ölçüldü.