Son dakika... Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 7.05 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 22, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-07-22
Saat:17:43:09 TSİ
Enlem:38.043 N
Boylam:37.63 E
Derinlik:7.05 km
Detay:https://t.co/iswJQlqD1d@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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