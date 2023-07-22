Son dakika... Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2023 - 17:47
Son dakika... Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 7.05 km olarak ölçüldü.


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