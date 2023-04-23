Son Dakika: AFAD duyurdu... Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 23.04.2023 - 06:59

Güncelleme: 23.04.2023 - 07:06

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Muğla'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ula ilçesinde saat 06.40'ta meydan gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.