Son Dakika: AFAD duyurdu... Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD, Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2023 - 06:59
Son Dakika: AFAD duyurdu... Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Muğla'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ula ilçesinde saat 06.40'ta meydan gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. 


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