Son Dakika: AFAD duyurdu... Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD, Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Muğla'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ula ilçesinde saat 06.40'ta meydan gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan seçim öncesi yeni hamle
- Muharrem İnce ve Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek!
- Kılıçdaroğlu'na provokasyon: AKP ve MHP ile yakın ilişki
- Haluk Levent'ten kötü haber
- Alanyaspor'da Ömer Erdoğan dönemi!
- EYT'de ilk maaş ayrıntısı... Bunu yapmak şart!
- Ajda Pekkan'dan Kızılcık Şerbeti açıklaması
- Soylu canlı yayında Akşener'i hedef gösterdi
- Ünlü futbolculara vurgun şoku!
- Hatay yürüyor... Unutmak, affetmek, helalleşmek yok!